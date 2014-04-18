В результате возгорания в одном из корпусов Апраксина двора эвакуированы 20 человек

В 19:53 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС.

В среду, 13 декабря, загорелся 41-й корпус в Апраксином дворе. Из опасной зоны эвакуированы 20 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре потупило на пульт спасателей в 19:46. В четырехэтажном здании на втором этаже происходит горение обстановки, ее площадь уточняется.

В 19:53 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации огня привлекались от МЧС шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в коммунальной квартире Невского района погиб человек.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург