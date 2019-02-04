Во время пожара в коммунальной квартире Невского района погиб человек

Из опасной зоны были эвакуированы шестеро.

Утром в воскресенье, 10 декабря, в четырехкомнатной коммунальной квартире по Ново-Александровской улице в Невском районе произошел пожар, во время которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 06:17. В квартире площадью 66 "квадратов" полыхала обстановка на площади 40 "квадратов". Пожар ликвидировали к 07:40. Из опасной зоны были эвакуированы шестеро, на месте обнаружено тело человека.

К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото: Piter.TV