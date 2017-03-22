В квартире на Пулковском шоссе горел балкон

Сегодня, 8 декабря, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе в доме № 42, корпус 6, загорелся балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:04. На балконе площадью четыре "квадрата" происходило тление пола.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 11:23 пожар ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
Ранее на Piter.tv: задержан подозреваемый, по вине которого в 2004 году умерла 55-летняя петербурженка.
Фото: Piter.tv
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