В квартире на Пулковском шоссе горел балкон

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 8 декабря, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе в доме № 42, корпус 6, загорелся балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:04. На балконе площадью четыре "квадрата" происходило тление пола.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 11:23 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: задержан подозреваемый, по вине которого в 2004 году умерла 55-летняя петербурженка.

Фото: Piter.tv