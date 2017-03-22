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В квартире на Пулковском шоссе горел балкон
Сегодня, 13:22
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В квартире на Пулковском шоссе горел балкон

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На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 8 декабря, в Московском районе произошел пожар. На Пулковском шоссе в доме № 42, корпус 6, загорелся балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:04. На балконе площадью четыре "квадрата" происходило тление пола.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 11:23 пожар ликвидировали. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: задержан подозреваемый, по вине которого в 2004 году умерла 55-летняя петербурженка.

Фото: Piter.tv     

Теги: мчс, пожар в доме, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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