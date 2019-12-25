Задержан подозреваемый, по вине которого в 2004 году умерла 55-летняя петербурженка

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нападения и грабежи.

Жителя Владимирской области задержали по делу о смерти пенсионерки в Петербурге в 2004 году. Тело женщины было найдено на лестничной клетке, стало известно Piter.tv.

Подозреваемый был задержан 6 декабря 2023 года и доставлен в Петербург. По версии следствия, в ноябре 2004 года он напал на 55-летнюю женщину на лестнице в доме по улице Рихарда Зорге. Он несколько раз ударил её кулаками, женщина упала и ударилась головой о бетонные ступеньки. Женщина скончалась от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за нападения и грабежи.

Накануне петербуржец заподозрил жену в измене и ударил её знакомого ножом в глаз.

Фото: Piter.tv