Петербуржец заподозрил жену в измене и ударил её знакомого ножом в глаз

Пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Выборгском районе Петербурга пьяный петербуржец заподозрил жену в измене и ударил ножом в глаз её знакомого. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 7 декабря обратилась петербурженка и сообщила, что у дома по проспекту Культуры её пьяный отец с ножом угрожает знакомому матери.

Прибывшими полицейскими у дома с ножевым ранением в левый глаз был обнаружен 52-летний Д., его госпитализировали в больницу. На месте происшествия по подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения задержан 43-летний С. По предварительной информации, он ударил ножом в глаз Д. из-за возможной измены жены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Напавший с ножом на юного петербуржца иностранец отправится в СИЗО.

Фото: Piter.tv