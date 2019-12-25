Конфликт начался с безобидной игры в снежки.

Напавший с ножом на юного петербуржца иностранец отправится в СИЗО. Мужчину заключили под стражу до февраля. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Уроженца Таджикистана обвиняют в хулиганстве. Инцидент произошел в Северной столице. Иностранца раздражали шумные подростки, которые играли в снежки. 62-летний мужчина пырнул ножом 14-летнего петербуржца на улице Пограничника Гарькавого.

Мальчик попал в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

На злоумышленника завели уголовное дело. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Piter.tv: петербуржец заплатит 50 тыс. рублей штрафа за стрельбу в Пулковском парке.

Фото: Piter.tv