Петербуржец заплатит 50 тыс. рублей штрафа за стрельбу в Пулковском парке

Подсудимый признал свою вину в полной мере.

Московский районный суд Петербурга назначил обвиняемому по делу о стрельбе в Пулковском парке штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурге.

Напомним, что происшествие случилось 13 сентября прошлого года. Подсудимый выстрелил из оружия в другого гражданина, чтобы привлечь внимание и оказать психическое воздействие на потерпевших. В итоге пуля пролетела мимо, никто не пострадал.

Подсудимый признал свою вину в полной мере.

Ранее мы сообщили о том, что разгромивший автосалон в Петербурге покупатель машины отправлен под суд.

Фото: Piter.TV