Разгромивший автосалон в Петербурге покупатель машины отправлен под суд

Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит дело 51-летнего дебошира, который устроил погром в одном из городских автосалонов после покупки машин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Установлено, что 11 апреля 2022 года мужчина прибыл в дилерский центр в 4-м Верхнем переулке. После покупки он решил "обмыть" авто шампанским и попросил менеджера посигналить ему из купленного машины, но звуковой сигнал не сработал, что вызвало гнев покупателя. Он начал крушить ногами технику на столах продавцов-консультантов, а затем достал газовый пистолет, направил его в лицо одному из продавцов, и, произнеся "Раз, два, три", нажал на спусковой крючок.

Пострадавший получил химический ожог лица. На помощь пришли его коллеги, которые смогли связать правонарушителя и сдерживать до приезда правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение чужого имущества". Свою вину мужчина признал и возместил ущерб.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга выдворил из страны мигранта, находившегося в России с 2020 года нелегально.

Фото: Piter.TV