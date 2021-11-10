Суд Петербурга выдворил из страны мигранта, находившегося в России с 2020 года нелегально

Также ему назначен штраф 5 тысяч рублей.

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или прибывания иностранным гражданином), в отношении мужчины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, мужчина нелегально находился в России с января 2020 года. Правоохранители остановили его у дома на Левашовском проспекте.

Мигрант вину признал. Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей и выдворение из России.

Ранее сообщалось, что 16-летний мигрант приставал к 8-летней петербурженке.

Фото: Piter.TV

