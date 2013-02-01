16-летний мигрант приставал к 8-летней петербурженке

К правоохранителям обратилась мама девочки.

Несовершеннолетний мигрант совершил в отношении 8-летней петербурженки развратные действия. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

К правоохранителям обратилась мама девочки. Она сообщила, что 29 ноября в период 12:02 до 12:05 неизвестный под предлогом сфотографироваться завёл в техническое помещение дома по проспекту Ветеранов её 8-летнюю дочь и совершил в её отношении развратные действия.

По подозрению в совершенном преступлении 16-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Развратные действия).

Ранее жительница Колпино обвинила мужа в изнасиловании 17-летней дочери.

Фото: Piter.tv