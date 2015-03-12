Жительница Колпино обвинила мужа в изнасиловании 17-летней дочери

По версии следователей, мужчина вступал в интимные отношения со школьницей несколько раз в течение двух лет. На него завели уголовное дело.

Сварщик из Колпино обвиняется в изнасиловании девочки-подростка. На 43-летнего мужчину написала заявление его супруга. По информации Piter.tv, подозреваемый несколько раз насиловал ребенка в течение двух лет.

Мать 17-летней девушки обратилась в полицию еще в сентябре 2023 года. Она рассказала все, чем поделилась с ней дочь.

Правоохранители провели проверку и 28 ноября завели уголовное дело на мужчину. Сейчас он находится под арестом.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители продолжают расследование.

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