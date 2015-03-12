На Омской мигрант из-за ревности ударил ножом жену и соотечественника

Пострадавшие находятся в больнице.

В Приморском районе Петербурга мигрант из-за ревности ударил ножом свою жену и своего соотечественника. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 28 ноября в полицию обратился очевидец и сообщил, что у дома 22 по Омской улице у мужчины и женщины ножевые ранения. На месте правоохранители задержали 40-летнего мигранта. По предварительной информации, он в ходе конфликта на почве ревности ножом ударил свою 36-летнюю жену и другого 21-летнего мигранта.

Пострадавший молодой человек попал в больницу с непроникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева и поясничной области слева. Он находится в состоянии средней тяжести.

Женщина доставлена в больницу с открытой раной головы, резаной раной левого бедра. Находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан и помещен в ИВС.

Ранее на Piter.tv: Ревнивому петербуржцу придется оплатить погребение убитой им сожительницы по решению суда.

Фото: pxhere