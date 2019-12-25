Ревнивому петербуржцу придется оплатить погребение убитой им сожительницы по решению суда

Оглашен приговор по делу об убийстве на почве ревности.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербуржца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в апреле пьяный обвиняемый в квартире на улице Есенина из-за ревности не менее 21 раза ударил свои сожительницу ножом. Смерть женщины наступила на месте происшествия из-за полученных травм.

Обвиняемый признал вину полностью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 1 000 000 рублей, а также затраты на погребение в размере 77 075 рублей.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 8 лет строгого режима за убийство в Рыбацком.

Фото: Piter.TV