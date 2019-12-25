Суд Петербурга дал 8 лет строгого режима за убийство в Рыбацком

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По данным ведомства, в ноябре 2022 года в доме в Рыбацком мужчина из-за неприязненных отношений к потерпевшей нанес ей не менее 14 ударов ножом в жизненно-важные органы. В результате действий обвиняемого потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет строгого режима.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в смертельных побоях в Новодевяткино.
Фото: pxhere
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