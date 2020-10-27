Задержан подозреваемый в смертельных побоях в Новодевяткино

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

23 ноября в полицию Всеволожского района из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что накануне, 22 ноября, из квартиры дома 6 по улице Энергетиков в поселке Новое Девяткино с травмами был доставлен 69-летний пенсионер, который скончался. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 26 ноября.

Вечером того же дня около дома, откуда госпитализировали пострадавшего, сотрудники уголовного розыска Всеволожского района УМВД задержали 41-летнего мужчину, ранее судимого, и 36-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Второго задержанного опросили как свидетеля и отпустили.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге 25-летний мужчина, осужденный за убийство, подозревается в совершении аналогичного преступления в камере следственного изолятора.

Фото: Piter.TV