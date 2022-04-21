Пострадавшие от стрел петербурженки отказываются возвращаться на прежнюю работу

Две сотрудницы завода раненные стрелами готовятся к выписке из больницы.

Две женщины, пострадавшие от нападения с луком на заводе в Петербурге, скоро выпишутся из Елизаветинской больницы, но не планируют возвращаться к прежней работе – сообщает "Петербургский дневник".

51-летняя Елена Б. и 61-летняя Татьяна З. получили ранения стрелами на проходной завода на улице Курчатова. Их состояние улучшилось, и врачи готовят их к выписке.

Предприятие обеспечило пострадавших всем необходимым, они находятся в отдельных палатах. Нападавший задержан и содержится в СИЗО, следствие продолжается.

Женщины заявили, что не готовы вернуться к прежним обязанностям. "Мы до сих пор не осознали произошедшее. Возможно, позже передумаем, но сейчас точно не хотим работать в охране" – сказала Елена.

Ранее сообщалось, что за июль в Мариинскую больницу из-за жары попали 50 человек.

Фото: Елизаветинская больница