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На Ново-Александровской улице горел чердак
Сегодня, 18:33
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На Ново-Александровской улице горел чердак

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Тушить здание прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня, 21 января, в Невском районе произошел пожар. На Ново-Александровской  улице вспыхнул дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:42. Выяснилось, что на чердаке горел утеплитель на площади 10 квадратных метров.

Тушить здание прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Пламя ликвидировали в 18:27.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Лиговском проспекте горит дом.

Фото: Piter.tv

Теги: горел чердак, мчс, ново-александровская улица, пожар в доме, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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