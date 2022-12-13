На Ново-Александровской улице горел чердак

Тушить здание прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня, 21 января, в Невском районе произошел пожар. На Ново-Александровской улице вспыхнул дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:42. Выяснилось, что на чердаке горел утеплитель на площади 10 квадратных метров.

Тушить здание прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Пламя ликвидировали в 18:27.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на Лиговском проспекте горит дом.

Фото: Piter.tv