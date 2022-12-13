  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Лиговском проспекте горит дом
Сегодня, 17:44
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском проспекте горит дом

0 0

Тушить здание прибыли пожарные.

Сегодня, 21 января, на Лиговском проспекте в доме № 44 произошел пожар. В соцсетях очевидцы сообщили о задымлении в доходном доме Перцова. 

На место случившегося прибыли пожарные машины. Подробности уточняются.

Некоторые пользователи в соцсетях написали, что в доме прорвало трубу с кипятком. Поэтому появился не дым, а пар. 

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске в бане нашли пакет с останками.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар на лиговском проспекте, пожарные машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
feegmeri RorkTops
Сегодня 18:53

Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!------  https://btly.life/radarvio

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии