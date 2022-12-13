На Лиговском проспекте горит дом

Тушить здание прибыли пожарные.

Сегодня, 21 января, на Лиговском проспекте в доме № 44 произошел пожар. В соцсетях очевидцы сообщили о задымлении в доходном доме Перцова.

На место случившегося прибыли пожарные машины. Подробности уточняются.

Некоторые пользователи в соцсетях написали, что в доме прорвало трубу с кипятком. Поэтому появился не дым, а пар.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске в бане нашли пакет с останками.

Фото: Pxhere