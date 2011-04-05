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При пожаре на 5-й Советской улице погиб мужчина и пострадали четверо

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В комнате и коридоре "трешки" полыхало на площади 25 "квадратов".

В Центральном районе ночью 8 ноября случился пожар, в результате которого пострадали люди, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: 5-я Советская улица, 24/13, поступила на пульт спасателей в 03:21. В комнате и коридоре "трешки" полыхало на площади 25 "квадратов". В 04:26 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 04:41 от него отказались. В 05:00 огонь локализовали, произошла ликвидация открытого горения. 

В результате пожара погиб мужчина, четыре человека пострадали. Все они госпитализированы в медицинское учреждение города. 

Тушили огонь 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в кафе на Лиговском проспекте произошел пожар. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России

Теги: пожар в центральном районе, при пожаре погиб мужчина, советская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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