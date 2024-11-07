В кафе на Лиговском проспекте произошел пожар

Информация о пострадавших не поступала.

В четверг, 7 ноября, в 13:29 произошел пожар в Центральном районе на Лиговском проспекте, дом 44, пишет "Петербургский дневник".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, возгорание началось в подвале семиэтажного жилого дома, в кафе "Хочу кофе", где загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр в подсобном помещении площадью 15 квадратных метров.

Пожар был потушен в 13:52. Информация о пострадавших не поступала.