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В кафе на Лиговском проспекте произошел пожар
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В кафе на Лиговском проспекте произошел пожар

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Информация о пострадавших не поступала.

В четверг, 7 ноября, в 13:29 произошел пожар в Центральном районе на Лиговском проспекте, дом 44, пишет "Петербургский дневник".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, возгорание началось в подвале семиэтажного жилого дома, в кафе "Хочу кофе", где загорелась обстановка на площади 1 квадратный метр в подсобном помещении площадью 15 квадратных метров.

Пожар был потушен в 13:52. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара в подвале дома на Васильевском острове пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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