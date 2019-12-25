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В петербургском кафе курьер получил ожог глаза после конфликта
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В петербургском кафе курьер получил ожог глаза после конфликта

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В ходе словесной перепалки работник кафе взял стакан с кипятком и выплеснул воду в лицо курьеру.

Во время конфликта работник кафе на 1-й Советской улице в Петербурге плеснул кипятком в лицо курьера. Пострадавший получил термический ожог глаза, пишет 8 ноября "Бриф24"

Отмечается, что накануне 61-летний доставщик отправился в заведение, где готовят и продают шаверму, чтобы привезти документы. На месте отсутствовал администратор. Тогда курьер попросил одного из сотрудников позвать получателя, однако в ответ услышал хамство. 

В ходе словесной перепалки работник кафе взял стакан с кипятком и выплеснул воду в лицо курьеру. В больнице последнему диагностировали термический ожог конъюнктивы и роговицы второй степени. 

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине Рощино трехлетняя девочка получила ожог. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кипяток, конфликт, советская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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