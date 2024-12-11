На Советской улице выпившие молодые люди повредили чужие автомобили

Сумма ущерба устанавливается.

В Центральном районе Петербурга наряд Росгвардии задержал правонарушителей, повредивших автомобили.

Как рассказала пресс-служба вневедомственной охраны, 10 января в 04:31 у одного из домов на Советской улице задержали девушку и молодого человека, повредивших автомобили Renault Logan и Lada Granta, припаркованные во дворе.

Молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сначала разбили стекло входной двери в парадную дома, а затем повредили дверь и зеркало заднего вида автомобилей.

Росгвардейцы доставили задержанных, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, в отделение полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО