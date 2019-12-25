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Квартирный пожар в Центральном районе Петербурга ликвидировали
Сегодня, 8:33
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Квартирный пожар в Центральном районе Петербурга ликвидировали

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В результате случившегося погиб мужчина, также пострадали четыре человека.

Пожар в Центральном районе ликвидирован, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Напомним, сообщение о пожаре в доме 24/13 по 5-й Советской улице поступило на пульт спасателей 8 ноября в 03:21. В трехкомнатной квартире полыхало на площади 25 "квадратов". Огонь локализовали в 05:00, а потушили – в 08:18. 

В результате случившегося погиб мужчина, также пострадали четыре человека. К ликвидации пожара привлекались 25 спасателей и шесть единиц техники. 

Все обстоятельства происшествия выясняют дознаватели. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: квартирный пожар, советская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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