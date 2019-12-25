Квартирный пожар в Центральном районе Петербурга ликвидировали

В результате случившегося погиб мужчина, также пострадали четыре человека.

Пожар в Центральном районе ликвидирован, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, сообщение о пожаре в доме 24/13 по 5-й Советской улице поступило на пульт спасателей 8 ноября в 03:21. В трехкомнатной квартире полыхало на площади 25 "квадратов". Огонь локализовали в 05:00, а потушили – в 08:18.

В результате случившегося погиб мужчина, также пострадали четыре человека. К ликвидации пожара привлекались 25 спасателей и шесть единиц техники.

Все обстоятельства происшествия выясняют дознаватели.

Фото: пресс-служба МЧС России