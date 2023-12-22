После падения школьника с заброшенного здания на Стачек завели дело

Он находится в тяжёлом состоянии.

После падения школьника с заброшенного здания возбуждено уголовное дело, стало известно Piter.tv.

Вечером 14 февраля ученик 9 класса упал с 7-го этажа заброшенного здания на улице Стачек. Он с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами, разрывом селезенки и оболочки сигмовидной кишки в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Мальчик проживает совместно с бабушкой в двух комнатах трехкомнатной коммунальной квартиры. Отец и мать проживают отдельно.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.110 УК РФ.

Ранее в Петербурге был задержан мигрант, подозреваемый в избиении земляка на Загородном проспекте.

Фото: Piter.tv