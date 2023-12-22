Задержан мигрант, подозреваемый в избиении земляка на Загородном проспекте

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

В Петербурге задержали мигранта, который избил земляка. Инцидент произошел на Загородном проспекте 12 февраля около пяти часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

В полицию обратился очевидец, который рассказал, что на перекрестке Загородного проспекта и Бородинской улицы дерутся несколько человек. Приехав на место происшествия, стражи порядка нашли избитого 21-летнего юношу из соседнего государства.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу. После лечения молодого человека отпустили домой, он проходит амбулаторное лечение.

В этот же день, 12 февраля, оперативники задержали 29-летнего земляка пострадавшего. Его поймали на Загородном проспекте по горячим следам.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Подробности уточняются. Началось расследование дела.

Ранее мы писали, что петербуржец угнал машину у соседа и после этого угрожал ему расправой.

Фото: Piter.tv