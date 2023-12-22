Петербуржец угнал машину у соседа и после этого угрожал ему расправой

Обвиняемый в присутствии дознавателя и адвоката стал угрожать владельцу авто, оказывал давление на мужчину, высказывал намерения расправиться с ним после выхода на свободу.

Петербуржец угнал машину у соседа и затем оказывал давление на потерпевшего. Подробности сообщила прокуратура Невского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего мужчины, ранее судимого за убийство. Он обвиняется по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью).

По версии следствия, 10 июня 2023 года обвиняемый был задержан и заключен под стражу за угон автомобиля, принадлежащего его соседу по квартире. В ходе очной ставки обвиняемый, желая склонить потерпевшего к даче ложных показаний, в присутствии дознавателя и адвоката, стал угрожать владельцу авто, оказывал давление на мужчину, высказывал намерения расправиться с ним после выхода на свободу.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в СНТ "Гаричи" мужчина избил соседа, поджег его дом и разбил Mercedes.

Фото: Piter.tv