Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроет Владимир Путин

Памятник расположится у №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя.

Президент РФ Владимир Путин, предположительно, в конце ноября примет участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Об этом на Петербургском культурном форуме рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам, – отметил Степашин

Памятник расположится у №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя. В этом году Гранину могло бы исполниться 100 лет. В феврале на фасаде дома на Малой Посадской улице, где жил писатель, установили мемориальную доску. Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет /вк