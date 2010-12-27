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Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроет Владимир Путин
Сегодня, 13:17
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nastya960

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроет Владимир Путин

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Памятник расположится у №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя.

Президент РФ Владимир Путин, предположительно, в конце ноября примет участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Об этом на Петербургском культурном форуме рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Мы планировали завтра, но Владимир Владимирович на саммите БРИКС, а он сказал, что открывать будет сам,

– отметил Степашин

Памятник расположится у №6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя. В этом году Гранину могло бы исполниться 100 лет. В феврале на фасаде дома на Малой Посадской улице, где жил писатель, установили мемориальную доску. Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет /вк

Теги: гранин, памятник, путин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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