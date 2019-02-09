Мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге

На открытии поприсутствовала Валентина Матвиенко.

В субботу, 9 февраля на улице Малая Посадская, дом 8 установили мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине. Отметим, что постановление об установке мемориальной доски было принято весной прошлого года.

На церемонии открытия памятника присутствовала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

Писатель Даниил Гранин ушел из жизни в июле прошлого года

Справка: Даниил Гранин был участником Великой Отечественной войны, защищал блокадный Ленинград. В 1945-1950 годах работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. Затем начал публиковаться в журнале "Звезда" и взял псевдоним Гранин. Был автором романов "Искатели", "Иду на грозу", "Вечера с Петром Великим", "Мой лейтенант", писал документальные книги об ученых ("Это странная жизнь", "Выбор цели" "Зубр", "Бегство в Россию"). Одним из самых знаменитых его произведений стала "Блокадная книга".