В Петербурге вспоминают Даниила Гранина в 107-ую годовщину со дня рождения писателя

Первый день нового года ознаменовался в Северной столице памятной датой: исполнилось 107 лет со дня рождения знаменитого писателя-фронтовика, почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина. Именно его творчество остается важным источником вдохновения и нравственного ориентира для молодого поколения, подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Даниил Александрович появился на свет в 1919 году и вошел в историю как представитель героического поколения защитников Ленинграда. После начала Великой Отечественной войны он добровольно записался в народное ополчение и участвовал в обороне родного города. Впоследствии, будучи писателем, посвятил свою деятельность сохранению подлинной памяти о событиях тех страшных лет.

Одним из наиболее значительных произведений писателя стала знаменитая "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. Она стала уникальным документом, представляющим реальные голоса свидетелей трагедии блокадного Ленинграда. Особое значение имеет выступление Гранина в немецком Бундестаге 27 января 2014 года, посвящённое 70-летию снятия блокады Ленинграда. Эта речь вошла в историю своей прямотой и открытым осуждением преступлений нацистского режима.

Память о великом писателе бережно сохраняется в современном Петербурге: его именем назван сквер на улице Гагарина, существует одноименная библиотека и культурный центр. В 2024 году, в рамках ежегодного книжного салона, была учреждена новая престижная награда — Национальная литературная премия имени Даниила Гранина.

Фото: Правительство Петербурга