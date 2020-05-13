  1. Главная
Участники акции "Дерево желаний" получили подарки от губернатора Петербурга
Сегодня, 12:54
Помимо этого, состоялась экскурсия по Смольному собору.

Губернатор Александр Беглов вручил подарки детям, которые они загадали в рамках благотворительной акции "Дерево желаний". С малышами и родителями встретились в Смольном, передает 30 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

К примеру, Денис и его сестра Екатерина получили танк и куклу, братья Ярослав и Мирослав – тренажер для бокса и конструктор. Каждый подарок дополнили сладости. 

Есть елка, на которой висят открытки, – мы называем ее "Деревом желаний". Она находится на третьем этаже. Там дети оставляют послания для Деда Мороза. Я нашел ваши открытки: вы написали Деду Морозу, а он поручил мне передать вам подарки. 

Александр Беглов, губернатор 

Помимо этого, состоялась экскурсия по собору. 

Нужно ли дарить детям дорогие новогодние подарки: мнение семейного психолога. 

Фото: пресс-служба Смольного 

