День 105-летия писателя Даниила Гранина отмечают в Петербурге

В городе работает Фонд сохранения и популяризации наследия выдающегося автора.

Выдающийся писатель, защитник Ленинграда и Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин родился 105 лет назад, 1 января 1919 года. По случаю Смольный сообщил о почтении его памяти.

В Северной столице отмечался столетний юбилей Даниила Гранина, в его честь назван сквер в Соляном переулке. Кроме того, перед библиотекой на Дальневосточном проспекте установлен памятник писателю. На доме по Малой Посадской улице, где он жил, есть мемориальная табличка.

В Петербурге работает Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина. В 2023 году при активном участии организации переиздали две книги.

Книги Даниила Гранина стали классикой, они воспитывают наших сограждан. Мира и добра всем! Победы и процветания нашему Отечеству! Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: culture.ru