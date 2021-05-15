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К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Петербурге проведут 233 мероприятия
Сегодня, 14:57
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К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Петербурге проведут 233 мероприятия

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Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тыс. жителей города.

В рамках дня Петербурга на Международной выставке "Россия" в Москве губернатор Александр Беглов заявил, что к 80-летию Ленинградской Победы запланировано 233 мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На юбилей приедут ветераны, блокадники со всей страны, других республик. 27 января на митинг-реквием на стадион "Газпром Арена" пригласим 50 тыс. ветеранов. Отдадим им дань уважения. Почтим память погибших.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Среди событий – памятные, праздничные, культурные и спортивные. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" вручат более чем 60 тыс. жителям города. Кроме того, 240 тыс. ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты. 

Ранее на Piter.TV: международные съезды блокадников решено возобновить в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: александр беглов, блокада ленинграда
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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