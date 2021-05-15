К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Петербурге проведут 233 мероприятия

Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" получат более 60 тыс. жителей города.

В рамках дня Петербурга на Международной выставке "Россия" в Москве губернатор Александр Беглов заявил, что к 80-летию Ленинградской Победы запланировано 233 мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На юбилей приедут ветераны, блокадники со всей страны, других республик. 27 января на митинг-реквием на стадион "Газпром Арена" пригласим 50 тыс. ветеранов. Отдадим им дань уважения. Почтим память погибших. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Среди событий – памятные, праздничные, культурные и спортивные. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" вручат более чем 60 тыс. жителям города. Кроме того, 240 тыс. ветеранов и блокадников получат федеральные и городские единовременные выплаты.

Ранее на Piter.TV: международные съезды блокадников решено возобновить в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)