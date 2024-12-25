Беглов напомнил петербуржцам о дне рождения Даниила Гранина

Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года, прожив почти 99 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с днём рождения знаменитого писателя и почетного жителя города Даниила Гранина, которому сегодня исполнилось бы 106 лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Судьба Даниила Александровича неразрывно связана с историей города и страны, с поколением героев, защищавших Родину в Великую Отечественную войну.

Беглов также напомнил, что Гранин сражался на фронте с самого начала войны, будучи одним из ополченцев, а позже, благодаря своему таланту писателя, рассказывал правду о войне и блокаде Ленинграда.

Губернатор отметил, что Петербург хранит память о великом писателе: в его честь установлены памятник и мемориальная доска на доме, где он жил, его именем названы сквер и библиотека, а также продолжается выпуск его произведений.

Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года, прожив почти 99 лет. Прощание с ним прошло в Таврическом дворце, а похоронен писатель на Комаровском кладбище в окрестностях Петербурга.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press