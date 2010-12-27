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В Северной столице установят памятник Михаилу Калашникову
Сегодня, 16:22
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arteliseev

В Северной столице установят памятник Михаилу Калашникову

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Он будет приурочен к столетнему юбилею известного проектировщика.

В Петербурге собираются установить памятник создателю легендарного автомата Михаилу Калашникову. Скульптура появится на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сообщили об этом в пресс-службе Западного военного округа. 

По разработанной концепции, Калашникова изобразят сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке с автоматом в руках. Автором этого проекта является член Московского союза художников Владимир Курочкин. 

Сам памятник планируют установить на территорию музея уже в конце ноября этого года. Напомним, что завтра, 10 ноября, известному оружейному проектировщику исполнилось бы 100 лет.

Ранее мы сообщали. что в Петербурге планируют открыть памятник Михаилу Гранину.

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: военно-исторический музей артиллерии, михаил калашников, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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