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Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют в середине ноября
Сегодня, 20:53
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Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют в середине ноября

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Монумент установят в Невском районе.

Стала известна дата открытия памятника Даниилу Гранину в Петербурге. Торжественное событие запланировано на 15 ноября, сообщили СМИ в комитете по градостроительству и архитектуре города. 

По словам скульптора Евгения Буркова, неофициально установить скульптуру могут еще в конце октября. Она появится на Дальневосточном проспекте около библиотеки, названной в честь писателя. 

В период с 14 по 16 октября в городе на Неве будет проходить Петербургский международный культурный форум. Открытие памятника запланировано в рамках этого события. 

Писателя изобразят в образе мудрого, задумчивого, погруженного в литературу человека. Проект скульптуры был одобрен не с первого раза, и в августе эскиз отправили на доработку. 

Фото: Даниил Гранин вдохновляет / ВК

Теги: гранин, памятник гранину
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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