Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют в середине ноября

Монумент установят в Невском районе.

Стала известна дата открытия памятника Даниилу Гранину в Петербурге. Торжественное событие запланировано на 15 ноября, сообщили СМИ в комитете по градостроительству и архитектуре города.

По словам скульптора Евгения Буркова, неофициально установить скульптуру могут еще в конце октября. Она появится на Дальневосточном проспекте около библиотеки, названной в честь писателя.

В период с 14 по 16 октября в городе на Неве будет проходить Петербургский международный культурный форум. Открытие памятника запланировано в рамках этого события.

Писателя изобразят в образе мудрого, задумчивого, погруженного в литературу человека. Проект скульптуры был одобрен не с первого раза, и в августе эскиз отправили на доработку.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет / ВК