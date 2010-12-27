Путин откроет памятник Даниилу Гранину 27 ноября

Скульптура будет находиться на Дальневосточном проспекте рядом с библиотекой.

Официальное открытие памятника писателю Даниилу Гранину состоится на следующей неделе, 27 ноября. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал скульптор Евгений Бурков.

На торжественную церемонию открытия должен приехать президент РФ Владимир Путин. Памятник планировали открыть еще 15 ноября, но из-за того, что президент в эти дни был на БРИКС, мероприятие пришлось перенести.

Скульптура будет находиться на Дальневосточном проспекте рядом с библиотекой имени писателя.

Заброшенную стройку на Дальневосточном проспекте, где будет находиться памятник Гранину, внезапно затянули зеленой сеткой.

Фото: ВК/ Даниил Гранин вдохновляет