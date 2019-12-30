Итоги Года Даниила Гранина обсудили в Петербурге

В 2019 году в Петербурге прошло более ста мероприятий, посвященных выдающему писателю, общественному деятелю, участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Петербурга Даниилу Гранину.
Были проведены Первые Гранинские чтения, состоялись вечера памяти и кинопоказы, а также благотворительные акции по передаче книг писателя в библиотеки городов, которые в войну принимали эвакуированных ленинградцев.
Кроме того, имя Даниила Гранина присвоено саду рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда.
Главным событием Года стало открытие памятника писателю на Дальневосточном проспекте, рядом с культурно-просветительским центром имени Д.А. Гранина. В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.
Ранее мы сообщили, что Владимир Путин откроет памятник Даниилу Гранину 27 ноября.
Фото: ВКонтакте
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