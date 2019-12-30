Итоги Года Даниила Гранина обсудили в Петербурге

Итоговое заседание оргкомитета прошло в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

В 2019 году в Петербурге прошло более ста мероприятий, посвященных выдающему писателю, общественному деятелю, участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Петербурга Даниилу Гранину.

Были проведены Первые Гранинские чтения, состоялись вечера памяти и кинопоказы, а также благотворительные акции по передаче книг писателя в библиотеки городов, которые в войну принимали эвакуированных ленинградцев.

Кроме того, имя Даниила Гранина присвоено саду рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Главным событием Года стало открытие памятника писателю на Дальневосточном проспекте, рядом с культурно-просветительским центром имени Д.А. Гранина. В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

Ранее мы сообщили, что Владимир Путин откроет памятник Даниилу Гранину 27 ноября.

Фото: ВКонтакте