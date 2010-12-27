Даниил Гранин будет сидеть на стуле на фоне больших букв.

В Петербурге отправили на доработку проект памятника Даниилу Гранину. Соответствующий вывод сделали на заседании Градостроительного совета, 1 августа.

Так, эксперты перевыбрали место для памятника. Теперь он будет располагаться на Дальневосточном проспекте, где находится библиотека имени писателя. Известно, что это место также одобрила дочь Даниила Гранина.

Работа представляет сам памятник и гранитный фон с бронзовыми буквами позади. Изначально в руках у Гранина должна была книга, но в ходе совещания от нее отказались. Парламентарии считают, что памятник "стал более открытым, с присущими писателю атрибутами - ручкой и листом бумаги".

Всего на конкурс, скульпторы и авторские коллективы из двух столиц представили на конкурс 23 работы. В комиссию помимо Марины Данииловны входили народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и художник Андрей Ковальчук. Автором проекта-победителя стал петербургский скульптор Евгений Бурков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перекроют движение из-за съёмок фильма "Шерлок Холмс в России".

Фото: Даниил Гранин вдохновляет /вк