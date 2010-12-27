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В Петербурге перекроют движение из-за съёмок фильма "Шерлок Холмс в России"
Сегодня, 19:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге перекроют движение из-за съёмок фильма "Шерлок Холмс в России"

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Движение ограничат 6 августа.

В четверг, 1 августа, стало известно, что петербургских водителей ждут ограничения на дорогах года из-за съёмок фильма "Шерлок Холмс в России". Об этом сообщает в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Известно, что движение ограничат 6 августа. Так, путь водителям заблокируют по по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Инженерной улицы до набережной реки Мойки, на площади Белинского и Замковой улице.

Съемками художественного фильма "Шерлок Холмс в России" занимается  ООО "Лайм Студио" съемок. По сюжету Шерлок проводит расследования в Петербурге, а помогает ему доктор Карцев.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга дополнительно выделили 1,8 млрд на ремонт дорог.

Фото:шерлок холмс/вк

 

Теги: кино, культура, новости спб, общество, шерлок холмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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