Власти Петербурга дополнительно выделили 1,8 млрд на ремонт дорог

Работы планируют закончить к осени 2020 года.

В четверг, 1 августа, стало известно, что Смольный дополнительно выделил 1,8 млрд на ремонт дорог. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, дороги отремонтируют в северных и южных районах города. Так, программа коснется проспекта Народного Ополчения и Шлиссельбургского проспекта, а также участков набережной Обводного канала, Малой Балканской улицы, Днепропетровской улицы и Касимовской улицы. Кроме того, новенький асфалт появится на проспекте Энгельса, улице Оптиков, проспекте Непокоренных, Северном проспекте и на Северной площади. Смольный готов заплатить за ремонт пяти адресов - 854 млн рублей.

Власти города отметили, что в обязанности подрядчика входит: замена покрытия на дорогах и на прилегающих тротуарах, обновление плитки и разметки.

Город принимает заявки до середины августа. Победителя определят 26 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный объявил конкурс на проект участка от "Юго-Западной" до "Сосновой поляны".

Фото:Pixabay

