Международный культурный форум в Петербурге изменит транспортное движение

Восьмой крупный международный культурный форум в Петербурге пройдет с 14 по 16 ноября. Большой поток иностранных гостей мероприятия внесет изменения в движение транспорта в нескольких районах города. Об этом предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры .

Полностью прекращено движение будет с 00.00 09 ноября до полудня 17 ноября по нечетной стороне набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, а также с 00.00 13 ноября до полуночи 16 ноября по Минскому переулку, улице Союза Печатников от набережной Крюкова канала до Минского переулка.

Некоторые адреса будут доступны к парковке лишь для аккредитованного транспорта участников форума. По определенному времени заработают следующие участки:

с полуночи 6 ноября до 12.00 17 ноября вдоль домов 21-23 по набережной реки Мойки;

в то же время, но 9 и 17 ноября – по Певческому проезду (вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади);

в тот же промежуток времени, но 13 и 17 ноября – по Конногвардейскому бульвару вдоль первого дома по Исаакиевской площади, вдоль дома №7 по Казанской улице, а также по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы;

ровно на три дня, с 13 до 16 ноября, для участников будет доступна парковка по переулку Матвеева, четной стороне улицы Декабристов от моста Декабристов до улицы Глинки (в том числе площадка у Мариинского театра) и четной стороне улицы Декабристов от улицы Глинки до дома №32 по улице Декабристов.

Ранее мы рассказывали, что два троллейбуса Кировского района изменят маршруты в выходные.

Фото: Piter.TV; скрин krti.gov.spb.ru