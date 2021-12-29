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Трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности
Сегодня, 9:50
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Трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности

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Движение трамвая по маршруту А закрывается.

С понедельника, 10 января, до 1 февраля в Петербурге изменят движение трамваи №10, 23, 27, 65, А. Информацию сообщили в "Горэлектротрансе".

Изменения связаны с ремонтом вершины трамвайного узла, из-за чего закрывается трамвайное движение по проспекту Солидарности у конечной станции "проспект Солидарности" со стороны улицы Коллонтай.

Движение трамвая по маршруту А закрывается. Трамвай №10 проследует от станции "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до улицы Передовиков. 

Трамвай №23 следует от конечной станции "проспект Солидарности" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до Перекупного переулка с учетом закрытия Кондратьевского проспекта. Маршрут №27 проляжет от конечной "проспект Солидарности" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до станции метро "Рыбацкое".

Трамваи №65 будут ходить от станции "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до конечной "Невский завод".

Фото: Piter.tv

Теги: изменение движения, ремонтные работы, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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