Трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности

Движение трамвая по маршруту А закрывается.

С понедельника, 10 января, до 1 февраля в Петербурге изменят движение трамваи №10, 23, 27, 65, А. Информацию сообщили в "Горэлектротрансе".

Изменения связаны с ремонтом вершины трамвайного узла, из-за чего закрывается трамвайное движение по проспекту Солидарности у конечной станции "проспект Солидарности" со стороны улицы Коллонтай.

Движение трамвая по маршруту А закрывается. Трамвай №10 проследует от станции "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до улицы Передовиков.

Трамвай №23 следует от конечной станции "проспект Солидарности" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до Перекупного переулка с учетом закрытия Кондратьевского проспекта. Маршрут №27 проляжет от конечной "проспект Солидарности" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до станции метро "Рыбацкое".

Трамваи №65 будут ходить от станции "р. Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и далее по трассе до конечной "Невский завод".

Фото: Piter.tv