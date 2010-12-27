Два троллейбуса Кировского района изменят маршруты в выходные

Это коснется транспорта №41 и №48.

В Кировском районе на несколько дней перекроется троллейбусное движение по улице Васи Алексеева. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Работы на тепловых сетях с 01:00 2 ноября до 05:00 4 ноября оккупируют участок у шестого дома по улице Васи Алексеева. В связи с этим тролейбус №41 последует от одноименной конечной остановки по улицам Автовской, Краснопутиловской, затем по Комсомольской площади, по проспекту Стачек и далее по действующей трассе до к/ст "ул. Адмирала Черокова"

48-й же троллейбус повторит маршрут коллеги, но по действующей трассе дойдет до конечной "Проспект Героев".

Напомним и про изменения маршрутов двух трамваев из-за аварийных работ в Петербурге.

Фото: Piter.TV