Маршруты двух трамваев изменятся из-за аварийных работ в Петербурге

Временные неудобства коснутся Фрунзенского района.

Два трамвая, курсирующие во Фрунзенском районе, на три дня изменят свои маршруты из-за аварийных работ на водопроводе. 31 октября пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" предупредила о временных неудобствах.

Трамваи №25 и №43 станут ездить по-другому с 1.00 2 ноября до 5.00 4 ноября – в этот промежуток времени закроется трамвайное движение по улице Димитрова у Бухарестской улицы

25-й трамвай последует от конечной остановки "Станция метро "Купчино" по улице Ярослава Гашека, Бухарестской улице и по действующей трассе до конечной "улица Марата".

Его 43-й коллега поедет по похожему маршруту, только путь по действующей трассе приведет к конечной остановке "Станция метро "Московские ворота"".

Между тем, стало известно, что в Красногвардейском районе завершился ремонт Заневского проспекта.

Фото: Piter.TV