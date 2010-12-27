В Красногвардейском районе завершился ремонт Заневского проспекта

Работы начались летом и выполнялись поэтапно.

В Петербурге завершился ремонт Заневского проспекта в Красногвардейском районе. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

В рамках проекта на Заневском проспекте отремонтировали 78,56 тысячи квадратных метров проезжей части и 14,65 тысячи квадратных метров тротуара. Всего отремонтировали 3,4 километра дороги, на работы потратили 237,32 миллиона рублей.

Работы начались летом и выполнялись поэтапно.

В ноябрьские праздники закроют движение по улицам Есенина и Фурштатской. На участках начнутся работы по прокладке водопровода и теплосети.

Фото: Википедия