В ноябрьские праздники закроют движение по улицам Есенина и Фурштатской

На участках начнутся работы по прокладке водопровода и теплосети.

С 1 ноября в городе ожидаются новые изменения на дорогах. Некоторые участки станут недоступными для проезда, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 1 ноября по 25 декабря работы по прокладке водопровода ограничат движение транспорта по Ленинскому проспекту от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, без перекрестков. Ненадолго, с 22:00 1 ноября до 3 ноября перекроется движение по улице Есенина от проспекта Тореза до Северного проспекта. На этом участке проложат теплосеть.

На три дня сделает недоступным для проезда транспорта прокладка водопровода по другому адресу: по четной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского.

На более долгий период ограничится движение по двум адресам из-за прокладки инженерных сетей: на проспекте Испытателей от Богатырского проспекта до Светлановской площади, на проспекте Испытателей у Богатырского проспекта и на Богатырском проспекте у проспекта Испытателей. В первом случае работы с 1 ноября продлятся до 1 января, вторые закончатся раньше – 12 декабря.

Также на проспекте Испытателей от проспекта Сизова до Богатырского проспекта затягивается ремонт трамвайных путей, поэтому автомобилям будет затруднительно проехать там вплоть до 1 декабря.

Кстати, движение на петербургских улицах планируют перекрывать во время сильных снегопадов.

Фото: Piter.TV