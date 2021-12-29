Автобусы №№ 106,107,133 изменят движение

В обратном направлении трасса маршрутов сохраняется, но с отменой остановки "Завод "Красный Выборжец".

В пятницу, 14 января, в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" сообщили Piter.tv, что в связи с продолжением ремонта трамвайных путей на Кондратьевском проспекте изменятся маршруты автобусов.

Так, автобусы №106, 107, 133 пойдут в направлении к Финляндскому вокзалу следуют по Кондратьевскому проспекту, далее по Минеральной улице, Арсенальной улице, далее по своей трассе.

В обратном направлении трассу маршрутов сохранили, однако останову Завод "Красный Выборжец" отменили.

Фото: Piter.tv