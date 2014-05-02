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Движение трамваев на Тихорецком проспекте изменится 10 августа
Сегодня, 9:13
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Движение трамваев на Тихорецком проспекте изменится 10 августа

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В этот день будут проводиться дорожные работы.

Во вторник, 10 августа, изменятся маршруты трамваев, которые ходят по маршрутам №9, 55 и 61. Тихорецкий проспект перекроют поэтапно для проведения дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, сегодня с 8 утра и на весь день закроют для транспорта участок от проспекта Науки до Светлановского проспекта. В этот день трамвай №9 будет идти по измененному маршруту через Пискаревский проспект, улицу Руставели, проспект Просвещения и проспект Культуры. Изменения также затронут движение трамваев, следующих по маршрутам №55 и 61.

Ранее мы писали, что на трассе М-10 в Тосненском районе временно ограничат движение транспорта.

Фото: pixabay.com

Теги: дорожные работы, изменение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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