Движение трамваев на Тихорецком проспекте изменится 10 августа

В этот день будут проводиться дорожные работы.

Во вторник, 10 августа, изменятся маршруты трамваев, которые ходят по маршрутам №9, 55 и 61. Тихорецкий проспект перекроют поэтапно для проведения дорожных работ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, сегодня с 8 утра и на весь день закроют для транспорта участок от проспекта Науки до Светлановского проспекта. В этот день трамвай №9 будет идти по измененному маршруту через Пискаревский проспект, улицу Руставели, проспект Просвещения и проспект Культуры. Изменения также затронут движение трамваев, следующих по маршрутам №55 и 61.

Ранее мы писали, что на трассе М-10 в Тосненском районе временно ограничат движение транспорта.

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