На трассе М-10 в Тосненском районе временно ограничат движение транспорта

Дорожные работы в течение трех дней будут вестись на участках трассы "Россия".

В течение трех дней, 10, 11 и 12 августа, на некоторых участках федеральной трассы М-10 "Россия" Москва – Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта в связи с проведением ремонтных работ. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредило водителей о необходимости строить маршрут движения с учетом этих обстоятельств.

Движение будет остановлено на интервалы не более пятнадцати минут:

10 августа 2021 года на 605 километре между Помераньем и Трубниковым Бором с 15:00 до 15:15;

11 августа 2021 года на 631 километре между Ушаками и Жарами с 10:00 до 10:15;

11 августа 2021 года на 620+940 километре возле Болотницы с 15:00 до 15:15;

12 августа 2021 года на 618+807 километре возле Болотницы с 10:00 до 10:15;

12 августа 2021 года на 611 километре между Любанью и Помераньем с 15:00 до 15:15.

Фото: Pexels