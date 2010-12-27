Движение на петербургских улицах планируют перекрывать во время сильных снегопадов

Перекрывать будут лишь некоторые улицы и частями.

Некоторые улицы могут перекрыть в дневные часы во время сильных снегопадов в Петербурге. Таким образом удастся предотвратить опасные ситуации для автомобилистов. Об этом сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Нововведения коснутся лишь некоторых районов города, в центре города это будут второстепенные дороги. Машины, оказавшиеся в зоне работы коммунальщиков, будут переставлять на очищенную территорию.

Для борьбы со снегом и наледью подготовили 1797 единиц спецтехники, 471 из них - новые. Кроме того, в Петербурге будут работать 11 снегоприемных и 17 снегоплавительных пунктов.

Накануне губернатор Северной столицы проверил готовность города к зиме после первого снегопада.

Фото: Piter.TV